Сибирские школьники смогут получить гранты на реализацию проектов

Разработки будут представлены на первом Сибирском детском культурном форуме, сообщил замминистра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов. Об этом пишет ТАСС.





Проекты представят школьники 12–18 лет. Кураторы помогут командам доработать их и подготовить заявки для участия в грантовых конкурсах, в том числе от Минкультуры РФ в 2023 году. Предполагается, что культурные и образовательные проекты будут реализованы в Новосибирской области, добавил Сазонов.





Форум пройдет в Новосибирске 1 и 2 ноября. В нем примут участие дети из большинства регионов Сибири. Организаторы ожидают более 1 тысячи участников и посетителей. Всего в программе более 40 событий, включая мастер-классы, дискуссии, встречи и др.





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