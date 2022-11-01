Сибирские школьники смогут получить гранты на реализацию проектов

Разработки будут представлены на первом Сибирском детском культурном форуме, сообщил замминистра кул...
Американский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей. На...
Российский поп-певец Владимир Пресняков передал гонорар от своего сольного концерта в поддержку воен...
Специалисты узнали, что полученный 26 лет назад сигнал рядом с «Титаником» был вызва...
Третьяковская галерея примет участие в акции «Ночь искусств», информирует пресс-служба институции. ...
Разработки будут представлены на первом Сибирском детском культурном форуме, сообщил замминистра кул...
Американский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей. На...
Российский поп-певец Владимир Пресняков передал гонорар от своего сольного концерта в поддержку воен...
Специалисты узнали, что полученный 26 лет назад сигнал рядом с «Титаником» был вызва...
Третьяковская галерея примет участие в акции «Ночь искусств», информирует пресс-служба институции. ...
Ушел из жизни заслуженный артист России, режиссер, ведущий актер Новосибирского театра юного зрителя...
Телеканал «Россия-Культура» отмечает юбилей: 25 лет прошло с момента начала вещания. Указ об учрежде...
Завершилась реставрация памятника Минину и Пожарскому на Красной площади. Посмотреть итог работ прие...
Премьера спектакля «Суламифь» в постановке Марии Шмаевич пройдет 1 ноября на Экспериментальной сцене...
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Фильм о премьер-министре Соединенного Королевства Гарольде Вильсоне, который был главой правительств...
Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина примет участие во всеросси...
Спектакль по роману писателя Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» продемонстрируют на сцене «Л...
Режиссер Квентин Тарантино назвал самые идеальные, по его мнению, кинокартины за исто...
Продолжительность фильма «Аватар 2: Путь воды» режиссера Джеймса Кэмерона будет составлять более т...
Народный артист Филипп Киркоров спел свои известные композиции на юбилейном концерте в честь Большог...
Актер Генри Кавилл с четвертого сезона сериала «Ведьмак» откажется от роли Геральта и...
01.11.2022