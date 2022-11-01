Владимир Пресняков сообщил, что передаст гонорар со своего концерта участникам спецоперации

01.11.2022

Владимир Пресняков сообщил, что передаст гонорар со своего концерта участникам спецоперации

Российский поп-певец Владимир Пресняков передал гонорар от своего сольного концерта в поддержку военных, участвующих в спецоперации. Выступление исполнителя прошло на площадке Crocus City Hall, пишет «Культуромания». 

Пресняков опубликовал на своей странице в соцсети видео перед началом концерта 30 октября.

«Наконец-то мы встретились, приветствую каждого из вас. Хочу сказать, что весь гонорар с сегодняшнего концерта мы отдадим ребятам, которые на передовой. И это благодаря вам», — написал Пресняков.

Ранее артист заявил, что мечтает о том, чтобы в четвертый раз стать счастливым отцом. По его словам, желательно, чтобы жена Наталья Подольская подарила ему дочку, а не сына. 

Фото: Pixabay