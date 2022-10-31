Вход на выставки Новой Третьяковки в «Ночь искусств» будет по бесплатным билетам

В этот вечер посещение Новой Третьяковки, музея Аполлинария Васнецова, музея Виктора Васнецова, музея Павла и Сергея Третьяковых осуществляется по бесплатным билетам.





В Новой Третьяковке будет открыта постоянная экспозиция и временные выставки: «Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное. Часть 1», «Наталья Эльконина. Модель многомерного времени», «Снежный барс. Увидеть и сохранить», «История российского дизайна. Избранное».





Ранее в департаменте культуры Москвы сообщили, что подведомственные учреждения подготовили обширную программу, мероприятия в столице пройдет на более чем 200 площадках. Для москвичей и гостей столицы состоятся концерты, спектакли, экскурсии, выставки, мастер-классы, поэтические встречи, литературные балы.





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