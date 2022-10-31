Вход на выставки Новой Третьяковки в «Ночь искусств» будет по бесплатным билетам

Специалисты узнали, что полученный 26 лет сигнал рядом с Титаником был вызван богатой по...
Третьяковская галерея примрт участие в акции «Ночь искусств», информирует пресс-служба институции....
Ушел из жизни заслуженный артист России, режиссер, ведущий актер Новосибирского театра юного зрите...
Телеканал «Россия-Культура» отмечает 25 лет с момента начала вещания. Указ об учреждении нового меди...
Завершилась реставрация памятника Минину и Пожарскому на Красной площади. Посмотреть итог работ пр...
Специалисты узнали, что полученный 26 лет сигнал рядом с Титаником был вызван богатой по...
Третьяковская галерея примрт участие в акции «Ночь искусств», информирует пресс-служба институции....
Ушел из жизни заслуженный артист России, режиссер, ведущий актер Новосибирского театра юного зрите...
Телеканал «Россия-Культура» отмечает 25 лет с момента начала вещания. Указ об учреждении нового меди...
Завершилась реставрация памятника Минину и Пожарскому на Красной площади. Посмотреть итог работ пр...
Премьера спектакля «Суламифь» в постановке Марии Шмаевич пройдет 1 ноября на Экспериментальной сце...
Парк развлечений студии Ghibli по мотивам анимационных фильмов Хаяо Миядзаки начнет работать в япо...
Рок-группа Uma2rman представит поклонникам новую песню «Коромыслова башня» на концерте в Москве 5 ...
Зимний Международный фестиваль искусств под артистическим руководством народного артиста СССР Юрия...
II Международный кинофестиваль «Свидание с Россией. Территория народного единства» от...
Фильм о премьер-министре Соединенного Королевства Гарольде Вильсоне, который был главой правительств...
Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина примет участие во всеросси...
Спектакль по роману писателя Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» продемонстрируют на сцене «Л...
Режиссер Квентин Тарантино назвал самые идеальные, по его мнению, кинокартины за исто...
Продолжительность фильма «Аватар 2: Путь воды» режиссера Джеймса Кэмерона будет составлять более т...
Народный артист Филипп Киркоров спел свои известные композиции на юбилейном концерте в честь Большог...
Актер Генри Кавилл с четвертого сезона сериала «Ведьмак» откажется от роли Геральта и...
Согласно данным, которые предоставила онлайн-платформа Movix, граждане России смотрели сериалы поч...
Лента «Сердце пармы» опять стала лидером кинопроката в России и странах СНГ. Она собрала 77,1 млн ру...
В Минкультуры России под председательством статс-секретаря — заместителя министра культуры Россий...
31.10.2022