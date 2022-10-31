Телеканал «Россия-Культура» отмечает 25-летие со дня выхода в эфир

В этот раз сотрудники канала отметят круглую дату совместным походом на закрытый показ оперы «Аида» в «Геликон-опере».





В день юбилея в эфире «Россия-Культура» выйдет специальный полуторачасовой выпуск ток-шоу «Агора». В гости к Михаилу Швыдкому придут популярные ведущие и эксперты программ.





Кроме того, 1 ноября будет показана передача «В поисках жанра. «Тот самый Горин». Еще один специальный показ — документальный фильм «Имя — Культура», рассказывающий об истории создания канала.





Фото: логотип Россия-Культура