Телеканал «Россия-Культура» отмечает 25-летие со дня выхода в эфир

31.10.2022

Телеканал «Россия-Культура» отмечает 25-летие со дня выхода в эфир

Телеканал «Россия-Культура» отмечает 25 лет с момента начала вещания. Указ об учреждении нового медиа был подписан Борисом Ельциным 25 августа. Однако первый выпуск новостей вышел в эфир 1 ноября.

В этот раз сотрудники канала отметят круглую дату совместным походом на закрытый показ оперы «Аида» в «Геликон-опере».

В день юбилея в эфире «Россия-Культура» выйдет специальный полуторачасовой выпуск ток-шоу «Агора». В гости к Михаилу Швыдкому придут популярные ведущие и эксперты программ.

Кроме того, 1 ноября будет показана передача «В поисках жанра. «Тот самый Горин». Еще один специальный показ — документальный фильм «Имя — Культура», рассказывающий об истории создания канала. 

Фото: логотип Россия-Культура