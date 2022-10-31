Закончилась реставрация памятника Минину и Пожарскому, начатая в январе

«Такая сложная реставрация стоит порядка 50 млн рублей. Более 30 из них — это средства Минкультуры РФ», — сказала Любимова.





По ее словам, реставраторы «трудились в сложнейших условиях». Было принято решение, что памятник невозможно перенести и демонтировать полностью, добавила Любимова.





Подготовка к реставрации была запущена в 2016 году. Сама реставрация началась 13 января 2022 года. Скульптуры были отсоединены от постамента и отданы для проведения реставрационных работ. Эксперты удалили технологический каркас памятника, освободили внутрений объем скульптур от формовочной массы, провели реставрацию и патинировнание фигур.





Монумент памяти предводителей Второго народного ополчения 1612 года Минина и Пожарского, а также изгнания польских интервентов из России был создан на народные средства и открыт в 1818 году.





Фото: сайт Культура.РФ