Театр армии покажет премьеру спектакля «Суламифь» по Куприну

31.10.2022

Театр армии покажет премьеру спектакля «Суламифь» по Куприну

Премьера спектакля «Суламифь» в постановке Марии Шмаевич пройдет 1 ноября на Экспериментальной сцене Центрального академического театра Российской армии, сообщает пресс-служба театра.

«Это история любви Царя Соломона и юной красавицы Суламифи в семи днях. История отношений мужчины и женщины от первой встречи и любви с первого взгляда до трагического расставания <...>», - привели в пресс-службе слова режиссера постановки, педагога кафедры сценической пластики ГИТИСа Марии Шмаевич.

В основе спектакля лежит одноименная повесть Александра Куприна, написанная в начале XX века по библейскому сюжету. 

Спектакль был создан в рамках актерско-режиссерской лаборатории Театра Российской Армии, которая проходила в конце 92-го сезона.

Премьерный показ состоится также 24 ноября.

Фото: Pixabay