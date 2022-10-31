Театр армии покажет премьеру спектакля «Суламифь» по Куприну

«Это история любви Царя Соломона и юной красавицы Суламифи в семи днях. История отношений мужчины и женщины от первой встречи и любви с первого взгляда до трагического расставания <...>», - привели в пресс-службе слова режиссера постановки, педагога кафедры сценической пластики ГИТИСа Марии Шмаевич.





В основе спектакля лежит одноименная повесть Александра Куприна, написанная в начале XX века по библейскому сюжету.





Спектакль был создан в рамках актерско-режиссерской лаборатории Театра Российской Армии, которая проходила в конце 92-го сезона.





Премьерный показ состоится также 24 ноября.





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