Парк развлечений анимационной студии Ghibli начнет работать в Японии

Гости смогут посетить площадки, посвященные аниме «Унесенные призраками» (2001), за который студия получила премию «Оскар», «Мой сосед Тоторо» (1988) и другим работам студии.





С сегодняшнего дня в парке работает несколько тематических зон. В одной из них, например, открыт небольшой кинотеатр на 170 человек, где будут показывать короткометражки, которые можно посмотреть только в музее Ghibli в Токио.





Ранее СМИ писали, что билеты даже на доступные экспозиции достать будет непросто. Для японцев открыта опция предварительного заказа, при этом билеты можно заказать как онлайн, так и лично — в магазинах по всей стране. Для зарубежных поклонников возможность купить билет пока что и вовсе отсутствует.





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