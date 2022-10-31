Посещение постоянной выставки Пушкинского музея в «Ночь искусств» будет бесплатным

31.10.2022
Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина примет участие во всероссийской акции «Ночь искусств», которая состоится 4 ноября. Посещение постоянной экспозиции Главного здания будет бесплатным.
Оформить бесплатные билеты можно на сайте музея. Для посещения будет открыта постоянная экспозиция только первого этажа, так как в залах на втором этаже происходит смена экспозиции.
Ранее стало известно, что фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера», проходивший ежегодно с 1982 года, в этом году не состоится в Пушкинском музее из-за отмены выставки работ итальянского художника XVI–XVII веков Джузеппе Арчимбольдо и отказа музыкантов из европейских стран принять участие.
В то же время с 16 по 18 декабря в Итальянском дворике музея пройдет музыкальный фестиваль «Искусство перевода». Его участниками станут инструментальные и вокальные ансамбли, оркестры и молодые представители отечественной исполнительской школы.
Фото: сайт Пушкинского музея