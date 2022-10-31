«Ленком» представит спектакль по роману «Пролетая над гнездом кукушки»

31.10.2022

«Ленком» представит спектакль по роману «Пролетая над гнездом кукушки»

Спектакль по роману писателя Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» продемонстрируют на сцене «Ленкома» 18 ноября. Об этом сообщила пресс-служба театра, пишет ФАН. 

Постановку представит режиссер Александр Морфов. В спектакле играют народные артисты России Александр Лазарев, Андрей Соколов, Анна Якунина, Александр Сирин и Иван Агапов.

27 октября «Ленком» отметил 95-й день рождения. Три года театр живет без великого Марка Захарова, чье имя давно уже стало синонимом театра на Малой Дмитровке и теперь узаконено в названии.

В фойе театра также открылась выставка «Без пяти сто». Об идее и воплощении этого проекта, сделанного с любовью и вниманием, рассказала собравшимся куратор выставки, руководитель литературно-драматургической части театра Ирина Горюнова. Экспозиция составлена из фотографий, афиш, архивных документов и приглашает в путешествие по истории театра.

Фото: пресс-служба театра «Ленком»