«Ленком» представит спектакль по роману «Пролетая над гнездом кукушки»

Постановку представит режиссер Александр Морфов. В спектакле играют народные артисты России Александр Лазарев, Андрей Соколов, Анна Якунина, Александр Сирин и Иван Агапов.





27 октября «Ленком» отметил 95-й день рождения. Три года театр живет без великого Марка Захарова, чье имя давно уже стало синонимом театра на Малой Дмитровке и теперь узаконено в названии.





В фойе театра также открылась выставка «Без пяти сто». Об идее и воплощении этого проекта, сделанного с любовью и вниманием, рассказала собравшимся куратор выставки, руководитель литературно-драматургической части театра Ирина Горюнова. Экспозиция составлена из фотографий, афиш, архивных документов и приглашает в путешествие по истории театра.





Фото: пресс-служба театра «Ленком»