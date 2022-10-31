Режиссер Квентин Тарантино назвал идеальные фильмы

31.10.2022

Режиссер Квентин Тарантино назвал идеальные фильмы

Режиссер Квентин Тарантино назвал самые идеальные, по его мнению, кинокартины за историю кинематографа. Свои предпочтения известный кинодеятель огласил на вечернем шоу Jimmy Kimmel Live. Об этом сообщает «Культуромания».

Одной из лучших лент, по его словам, является «Техасская резня бензопилой» Тоуба Хупера. В топ Тарантино также были включены «Челюсти», «Изгоняющий дьявола», «Энни Холл», «Молодой Франкенштейн» и «Назад в будущее».

Режиссер подчеркнул, что хороших фильмов в истории кинематографа не много, а киноискусство — тяжелый труд.

Ранее в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану музыкант Канье Уэст обвинил Тарантино и актера Джейми Фокса в том, что они «использовали его идею» для создания концепции фильма «Джанго освобожденный».

Фильм «Джанго освобожденный» вышел в 2012 году. Действие фильма разворачивается в 1850-х годах в США — до начала гражданской войны в стране. 

Фото: Pixabay