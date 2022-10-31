Режиссер Квентин Тарантино назвал идеальные фильмы

Спектакль по роману писателя Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» продемонстрируют на сцене «Л...
Режиссер Квентин Тарантино назвал самые идеальные, по его мнению, кинокартины за исто...
Продолжительность фильма «Аватар 2: Путь воды» режиссера Джеймса Кэмерона будет составлять более т...
Народный артист Филипп Киркоров спел свои известные композиции на юбилейном концерте в честь Большог...
Актер Генри Кавилл с четвертого сезона сериала «Ведьмак» откажется от роли Геральта и...
Спектакль по роману писателя Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» продемонстрируют на сцене «Л...
Режиссер Квентин Тарантино назвал самые идеальные, по его мнению, кинокартины за исто...
Продолжительность фильма «Аватар 2: Путь воды» режиссера Джеймса Кэмерона будет составлять более т...
Народный артист Филипп Киркоров спел свои известные композиции на юбилейном концерте в честь Большог...
Актер Генри Кавилл с четвертого сезона сериала «Ведьмак» откажется от роли Геральта и...
Согласно данным, которые предоставила онлайн-платформа Movix, граждане России смотрели сериалы поч...
Лента «Сердце пармы» опять стала лидером кинопроката в России и странах СНГ. Она собрала 77,1 млн ру...
В Минкультуры России под председательством статс-секретаря — заместителя министра культуры Россий...
Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова совместно с издательство...
Государственный Русский музей открывает 31 октября научно-практическую конференцию, в...
Премьера монооперы «Путник» по психодраме Валерия Брюсова к 150-летию со дня рождения поэта пройдет ...
Мариинский театр отметит 31 октября 160-летие мировой премьеры оперы «Сила судьбы», написа...
Российская национальная библиотека (РНБ) откроет в своем главном здании ежегодную научную конферен...
Московский художественный театр (МХТ) им. Чехова, вводя в свой репертуар благотворительный спектак...
Ледовые катки начнут работать в Санкт-Петербурге в ноябре. Например, посетить «Севкабель Порт» любит...
Туристов из Сербии во время презентации карты по Серебряному ожерелью назвали самыми желанными в П...
Исполнитель роли Рона Уизли собирается построить деревню в своем поместье на юго-востоке Англии, пиш...
Театр МДМ покажет премьеру спектакля «Ничего не бойся, я с тобой» по песням группы «Секрет». Показ п...
Торжественный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения российского философа и пис...
Вечер памяти «С любимыми не расставайтесь...» состоялся в Российском государственном академическом...
31.10.2022