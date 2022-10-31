Режиссер Квентин Тарантино назвал идеальные фильмы

Одной из лучших лент, по его словам, является «Техасская резня бензопилой» Тоуба Хупера. В топ Тарантино также были включены «Челюсти», «Изгоняющий дьявола», «Энни Холл», «Молодой Франкенштейн» и «Назад в будущее».





Режиссер подчеркнул, что хороших фильмов в истории кинематографа не много, а киноискусство — тяжелый труд.





Ранее в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану музыкант Канье Уэст обвинил Тарантино и актера Джейми Фокса в том, что они «использовали его идею» для создания концепции фильма «Джанго освобожденный».





Фильм «Джанго освобожденный» вышел в 2012 году. Действие фильма разворачивается в 1850-х годах в США — до начала гражданской войны в стране.





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