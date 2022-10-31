Хронометраж фильма «Аватар 2: Путь воды» Кэмерона составит более трех часов

Продолжительность фильма «Аватар 2: Путь воды» режиссера Джеймса Кэмерона будет составлять более т...
Народный артист Филипп Киркоров спел свои известные композиции на юбилейном концерте в честь Большог...
Актер Генри Кавилл с четвертого сезона сериала «Ведьмак» откажется от роли Геральта и...
Согласно данным, которые предоставила онлайн-платформа Movix, граждане России смотрели сериалы поч...
Лента «Сердце пармы» опять стала лидером кинопроката в России и странах СНГ. Она собрала 77,1 млн ру...
Продолжительность фильма «Аватар 2: Путь воды» режиссера Джеймса Кэмерона будет составлять более т...
Народный артист Филипп Киркоров спел свои известные композиции на юбилейном концерте в честь Большог...
Актер Генри Кавилл с четвертого сезона сериала «Ведьмак» откажется от роли Геральта и...
Согласно данным, которые предоставила онлайн-платформа Movix, граждане России смотрели сериалы поч...
Лента «Сердце пармы» опять стала лидером кинопроката в России и странах СНГ. Она собрала 77,1 млн ру...
В Минкультуры России под председательством статс-секретаря — заместителя министра культуры Россий...
Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова совместно с издательство...
Государственный Русский музей открывает 31 октября научно-практическую конференцию, в...
Премьера монооперы «Путник» по психодраме Валерия Брюсова к 150-летию со дня рождения поэта пройдет ...
Мариинский театр отметит 31 октября 160-летие мировой премьеры оперы «Сила судьбы», написа...
Российская национальная библиотека (РНБ) откроет в своем главном здании ежегодную научную конферен...
Московский художественный театр (МХТ) им. Чехова, вводя в свой репертуар благотворительный спектак...
Ледовые катки начнут работать в Санкт-Петербурге в ноябре. Например, посетить «Севкабель Порт» любит...
Туристов из Сербии во время презентации карты по Серебряному ожерелью назвали самыми желанными в П...
Исполнитель роли Рона Уизли собирается построить деревню в своем поместье на юго-востоке Англии, пиш...
Театр МДМ покажет премьеру спектакля «Ничего не бойся, я с тобой» по песням группы «Секрет». Показ п...
Торжественный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения российского философа и пис...
Вечер памяти «С любимыми не расставайтесь...» состоялся в Российском государственном академическом...
ТЮЗ имени Александра Брянцева покажет 30 октября премьеру мюзикла «Обыкновенное чудо» по сказке Ев...
В Дагестане организовали литературный флешмоб, посвященный поэту Расулу Гамзатову. 100-летие со дн...
31.10.2022