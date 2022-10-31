Хронометраж фильма «Аватар 2: Путь воды» Кэмерона составит более трех часов

Сиквел станет одним из самых длинных фильмов наряду с такими лентами, как «Мстители: Финал» братьев Руссо (три часа две минуты) и «Титаник» Кэмерона (три часа 14 минут).





Во второй части «Аватара» зритель увидит тех же героев спустя 10 лет. Главными героями является семейство Салли. Их будет преследовать множество проблем. Однако, несмотря на все сложности, герои пытаются защищаться и оберегают друг друга.





Мировая премьера фильма намечена на 14 декабря, но, будут ли показывать картину в российских кинотеатрах, пока неизвестно. В фильме сыграют Сигурни Уивер, Зои Салдана, Сэм Уортингтон и др.





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