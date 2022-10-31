Филипп Киркоров выступил на юбилейном концерте в честь Большого Октябрьского зала в Санкт-Петербурге

При этом, как отмечает агентство, произнося речь и поздравляя зал, где многие звезды эстрады начинали свой путь, Киркоров был очень эмоционален и даже не смог сдержать слез.





Свое поздравление исполнитель начал с песни «Я поднимаю свой бокал, чтобы выпить за твое здоровье, но не вином хочу быть пьян, хочу быть пьян твоей любовью».





Эту песню он посвятил бессменному директору зала Эмме Лавринович.





«Вот так, бегут времена, года... Чтобы это было дольше, как можно дольше — вы в таком количестве, а я в таком качестве», — сказал со сцены певец.





Ранее певец Дмитрий Колдун рассказал о необычных способностях Киркорова. Как утверждает артист, поп-король предсказал ему победу на «Фабрике звезд».





«Я уверен, что у него много разных талантов и предсказание — это лишь маленькая часть», — объяснил Колдун.





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