Генри Кавилл отказался от роли Геральта в 4-м сезоне «Ведьмака»

Как заявил Хемсворт, он является старым фанатом этой вселенной. Поэтому актер очень рад возможности сыграть роль Геральта.





Что стало причиной замены актеров, не сообщается. В СМИ отмечают, что уход Кавилла объясняется желанием разгрузить плотный график перед началом съемок картины о Супермене.





«Ведьмак» — американо-польский телесериал в жанре фэнтези. На сегодняшний день вышло два сезона. Они являются экранизацией одноименной серии романов писателя Анджея Сапковского.





Ранее Кавилл говорил, что проходил кастинг на роль Джеймса Бонда. По словам артиста, он почти стал исполнителем главной роли в фильме 2006 года «Казино «Рояль», но вместо него выбрали Дэниела Крейга.





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