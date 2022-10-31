Фильм «Сердце пармы» вновь возглавил кинопрокат на выходных

Фильм режиссера Антона Мегердичева — это экранизация одноименного романа Алексея Иванова. Сюжет рассказывает о противостоянии Великого княжества Московского и уральской Пармы.





В съемках массовых сцен ленты приняли участие более 1,5 тыс. жителей Пермского края.





Масштабный блокбастер вышел на экраны 6 октября. Это уже четвертый уик-энд, когда картина выбивается в лидеры проката.





Фото: скриншот YouTube