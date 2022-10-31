Фильм «Сердце пармы» вновь возглавил кинопрокат на выходных

31.10.2022

Фильм «Сердце пармы» вновь возглавил кинопрокат на выходных

Лента «Сердце пармы» опять стала лидером кинопроката в России и странах СНГ. Она собрала 77,1 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 27 по 30 октября.

Фильм режиссера Антона Мегердичева — это экранизация одноименного романа Алексея Иванова. Сюжет рассказывает о противостоянии Великого княжества Московского и уральской Пармы.

В съемках массовых сцен ленты приняли участие более 1,5 тыс. жителей Пермского края.

Масштабный блокбастер вышел на экраны 6 октября. Это уже четвертый уик-энд, когда картина выбивается в лидеры проката.

Фото: скриншот YouTube