Российские национальные традиции, освоение Арктики, история анимационного кино, театр в фотографиях: федеральные музеи представили планы на 2023 год

В Минкультуры России под председательством статс-секретаря – заместителя министра культуры Российской Федерации Аллы Маниловой прошли презентации проектно-выставочной деятельности федеральных музеев в 2023 году. Планы представили руководители Государственного музейно-выставочного центра «РОСФОТО», Российского этнографического музея, Всероссийского историко-этнографического музея, Государственного центрального музея кино и Российской государственной художественной галереи.

Главным проектом РЭМ в будущем году станет выставка «Путь хлеба». Как отметила директор учреждения Юлия Купина, именно традиции выпекания хлеба, региональные особенности рецептов и связанные с этим блюдом обряды отражают многонациональное культурное наследие России и проживающих на её территории народов.

Выставка готовится совместно с Государственным историко-архитектурным и этнографическим музеем- заповедником «Кижи» и Архангельским государственным музеем деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы».

Теме уникального культурного кода России также посвящена и выставка «Мы – русские!» из цикла «Локальные группы русского народа». Обе выставки станут ярким примером репрезентации российской национальной культуры.

Не менее важным направлением выставочной деятельности 2023 года для музея станут временные экспозиции о народах и культуре России и Евразийского пространства. Выставка «Путь веры и добродетели» расскажет о декоративно-прикладном искусстве жителей России, исповедующих ислам.

Проект «Кокон традиции» представит историю шелка и шелководства как символа региональных традиций Евразии. Взаимодействие кочевых и оседлых культур Средней Азии и Казахстана, их связь с российской культурой, взаимодействие культурного наследия России и стран среднеазиатского региона представит выставка «Город и степь».

Алла Манилова подчеркнула значимость подобных проектов как итога Года культурного наследия народов России, объявленного в 2022 году президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Юлия Купина сообщила, что в рамках программы мероприятий Года при музее был создан Центр ремесленных традиций, изучающих феномены российской культуры в связке с креативными индустриями.

В завершение своего выступления Купина рассказала о проектах Секции арктических музеев Союза музеев России, которую координирует РЭМ. В 2023 году запланирован цикл «Декоративно-прикладное искусство арктических этносов», включая выставки «Поморская резьба» и «Поморская игрушка», которые будут представлены в филиале музея-заповедника «Музей Мирового океана» – Ледокол «Красин». Совместный с Ямало-Ненецким окружным музейно-выставочным комплексом проект «Образы Арктики» представят в Салехарде, а выставка «Древнейшие номады Северной Европы» откроется в Мурманском областном краеведческом музее.

Генеральный директор РОСФОТО Захар Коловский рассказал, что план выставок музея в 2023 году разделится на три основных цикла. Ключевым проектом цикла «История отечественной фотографии» станет экспозиция об истории русского театра в фотографиях XIX–XX веков. Основой коллекции станут более 150 предметов из фондов центра и Государственного центрального театрального музея им. А. А. Бахрушина.

Манилова напомнила, что в 2023 году в России будут широко отмечаться юбилейные года А. Н. Островского и С. В. Рахманинова. В этой связи выставка РОСФОТО станет особенно актуальной.

Главной выставкой цикла «Открытая коллекция. XX век» Захар Коловский назвал проект «Молодая российская фотография», представляющий работы молодых авторов из разных регионов России. На выставке будут представлены оригинальные авторские отпечатки и работы, выполненные в современных экспериментальных техниках фотографии, из коллекции РОСФОТО.

В ходе презентации Манилова особо отметила фестиваль «Первозданная Россия», посвященный природе страны, и проект «Многоликая Россия» о крупных центрах Российской империи, включая видовые, этнографические и портретные снимки, которые отражают культурное и социальное разнообразие многонациональной страны. Замминистра напомнила, что в 2023 году Санкт-Петербург объявлен культурной столицей СНГ, и по этой причине дала поручение центру «РОСФОТО» подготовить выставочные проекты о культурном достоянии Содружества и интегрировать их с проектами «Первозданная Россия» и «Многоликая Россия».

Музей кино готовится к 100-летнему юбилею выдающегося советского режиссера Леонида Гайдая. Так, будет открыта выставка «Всё, что нажито непосильным трудом». Проект познакомит с творческой лабораторией режиссера и раскроет феномен его комедий как расшифровку культурного кода советской эпохи. Интерактивная выставка «Если бы…» расскажет о кинопробах. В нее будут включены мастер-классы по гриму.

Ярким проектом для Музея кино станет создание экспозиций «Просто я работаю волшебником» и «В гостях у сказки». Особый интерес, по словам директора учреждения Ларисы Баженовой, выставки вызовут у молодежи и школьников. Экспозиции расскажут, как в доцифровую эпоху создавались спецэффекты в кино жанра фэнтези и как создавались анимационные фильмы. Центром экспозиции станет настоящий мультцех, где каждый посетитель сможет стать полноценным участником анимационного процесса.

Из стационарных выставок Лариса Баженова отметила проект «Снимал он трудный быт войны» к 80-летию победы в Сталинградской битве. Руководитель музея также поделилась планами о создании совместных с музеями Узбекистана и Казахстана выставок об эвакуации советских киностудий в годы Великой Отечественной войны.

Всероссийский историко-этнографический музей планирует в 2023 году открыть выставку «А. Н. Островский. Театр жизни», посвященную 200-летию великого русского драматурга. Директор ВИЭМ Ирина Жукова рассказала, что экспозиция готовится совместно с Музеем МХАТ. Уникальной особенностью выставки станет рассказ о жизни и творчестве Островского с непривычной зрителю стороны – а именно его участие в этнографических и литературных экспедициях в 1856 году в Торжке.

Второй крупный совместный проект музея будет с Государственным музеем архитектуры им. Щусева. Он войдет в программу празднования 200-летия одного из самых ярких и разносторонних представителей Русского Просвещения, архитектора-палладианца Н. А. Львова. Кроме того, музеи готовят экспозицию, посвященную русскому палладианству, в восстанавливаемом Дворцово-парковом комплексе «Усадьба Глебовых-Стрешневых Знаменское – Раёк», филиале ВИЭМ.

Обширный план региональных выставок также представила Ирина Жукова. В Орловском объединенном государственном литературном музее И. С. Тургенева откроется выставка о традициях русского чаепития. В Геленджике покажут проект «Сокровища древнего Торжка». Готовится также выставка-исследование орнаментов традиционного промысла Торжка – золотного шитья из фондов музея.

Завершило встречу выступление директора Российской государственной художественной галереи в Севастополе Виталия Зотова. В рамках Года педагога и наставника, утвержденного в 2023 году указом президента Российской Федерации, музей представит выставку о педагогических методах и художественном наследии одного из крупнейших педагогов-новаторов первой половины XX века Кузьмы Петрова-Водкина и творчестве его ученицы Марии Ломакиной, уроженки Крыма.

Большой межрегиональный проект «Тысячелетие кочевников. Золото скифов и сарматов» будет показан в Новосибирске, Севастополе и Астрахани. Экспозиция включает в себя археологические золотые артефакты, тематические произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства. Интерактивной частью станет виртуальная симуляция спуска в один из скифских курганов, позволяющий детям представить себя юными археологами.

К 240-летнему юбилею со дня основания Севастополя галерея представит выставку «Великолепный город». В экспозиции будет отражена архитектура Севастополя в живописи, графике, фотографиях, видеохрониках, документах, архитектурных планах, объемных макетах.

Фото: Pixabay



