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  • Русский музей проведет с 31 октября по 2 ноября конференцию о сохранении традиций народного искусства

Русский музей проведет с 31 октября по 2 ноября конференцию о сохранении традиций народного искусства

30.10.2022

Русский музей проведет с 31 октября по 2 ноября конференцию о сохранении традиций народного искусства

Государственный Русский музей открывает 31 октября научно-практическую конференцию. В ее ходе будут обсуждать сохранение народных традиций и их воплощение в современном дизайне, а также проведут мастер-классы по самым известным народным художественным промыслам.

По данным пресс-службы музея, конференция пройдет в рамках юбилейных мероприятий к 85-летию отдела народного искусства Русского музея.

В рамках юбилейных мероприятий планируется провести также серию мастер-классов для детей и взрослых, посвященных беломорским узорам, традициям хохломской и городецкой росписи, изготовлению кукол-берегинь и кокошников и другим направлениям народного искусства.

Юбилейные мероприятия сопровождает выставка художника Олега Почтенного. Он участвовал в экспедициях Русского музея по берегам рек Печоры, Мезени, Северной Двины.

Фото: пресс-служба Русского музея