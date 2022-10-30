Русский музей проведет с 31 октября по 2 ноября конференцию о сохранении традиций народного искусства

По данным пресс-службы музея, конференция пройдет в рамках юбилейных мероприятий к 85-летию отдела народного искусства Русского музея.





В рамках юбилейных мероприятий планируется провести также серию мастер-классов для детей и взрослых, посвященных беломорским узорам, традициям хохломской и городецкой росписи, изготовлению кукол-берегинь и кокошников и другим направлениям народного искусства.





Юбилейные мероприятия сопровождает выставка художника Олега Почтенного. Он участвовал в экспедициях Русского музея по берегам рек Печоры, Мезени, Северной Двины.





Фото: пресс-служба Русского музея