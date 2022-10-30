В РНБ состоятся Вольтеровские чтения о российско-французских отношениях в эпоху Просвещения

30.10.2022
Российская национальная библиотека (РНБ) откроет в своем главном здании ежегодную научную конференцию «Вольтеровские чтения». Тема встречи — «Россия и Франция: построение национального нарратива в эпоху Просвещения». Прозвучат доклады специалистов институтов, музеев, библиотек, посвященных той эпохе. Об этом рассказали в пресс-службе РНБ.
Часть докладов в год 350-летия со дня рождения первого российского императора посвящены Петровскому архиву Вольтера — документам, собранным французским философом Вольтером во время работы над книгой «История Российской империи при Петре Великом» — и проекту создания электронного ресурса, представляющего этот архив.
Библиотека Вольтера в РНБ насчитывает порядка 7 тысяч книг, многие из которых имеют пометы Вольтера, рукописи и черновики, прижизненные издания произведений с собственноручной правкой автора. Это собрание было куплено Екатериной II и перевезено в Россию.
Это единственная библиотека крупного французского писателя и мыслителя XVIII века, которая дошла до наших дней как единое целое.
Фото: сайт museum.ru