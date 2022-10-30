В РНБ состоятся Вольтеровские чтения о российско-французских отношениях в эпоху Просвещения

Часть докладов в год 350-летия со дня рождения первого российского императора посвящены Петровскому архиву Вольтера — документам, собранным французским философом Вольтером во время работы над книгой «История Российской империи при Петре Великом» — и проекту создания электронного ресурса, представляющего этот архив.





Библиотека Вольтера в РНБ насчитывает порядка 7 тысяч книг, многие из которых имеют пометы Вольтера, рукописи и черновики, прижизненные издания произведений с собственноручной правкой автора. Это собрание было куплено Екатериной II и перевезено в Россию.





Это единственная библиотека крупного французского писателя и мыслителя XVIII века, которая дошла до наших дней как единое целое.





Фото: сайт museum.ru