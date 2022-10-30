Ледовые катки откроются в Санкт-Петербурге в течение ноября

Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова совместно с издательством «...
Государственный Русский музей открывает 31 октября научно-практическую конференцию. В ее...
Премьера монооперы «Путник» по психодраме Валерия Брюсова к 150-летию со дня рождения поэта пройде...
Мариинский театр отметит 31 октября 160-летие мировой премьеры оперы «Сила судьбы», напи...
Российская национальная библиотека (РНБ) откроет в своем главном здании ежегодную научную конферен...
Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова совместно с издательством «...
Государственный Русский музей открывает 31 октября научно-практическую конференцию. В ее...
Премьера монооперы «Путник» по психодраме Валерия Брюсова к 150-летию со дня рождения поэта пройде...
Мариинский театр отметит 31 октября 160-летие мировой премьеры оперы «Сила судьбы», напи...
Российская национальная библиотека (РНБ) откроет в своем главном здании ежегодную научную конферен...
Московский художественный театр (МХТ) им. Чехова, вводя в свой репертуар благотворительный спектак...
Ледовые катки начнут работать в Санкт-Петербурге в ноябре. Например, посетить «Севкабель Порт» любит...
Туристов из Сербии во время презентации карты по Серебряному ожерелью назвали самыми желанными в П...
Исполнитель роли Рона Уизли собирается построить деревню в своем поместье на юго-востоке Англии, п...
Театр МДМ покажет премьеру спектакля «Ничего не бойся, я с тобой» по песням группы «Секрет». Показ п...
Торжественный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения российского философа и пис...
Вечер памяти «С любимыми не расставайтесь...» состоялся в Российском государственном академическом...
ТЮЗ имени Александра Брянцева покажет 30 октября премьеру мюзикла «Обыкновенное чудо» по сказке Ев...
В Дагестане организовали литературный флешмоб, посвященный поэту Расулу Гамзатову. 100-летие со дн...
Однодневный фестиваль современного танца «ИСТ минифест» состоится в воскресенье на Новой сцене Алекс...
Детский театральный фестиваль «Маршак» открылся 30 октября в Воронеже. Запланировано 42 показа спект...
Правительство России одобрило план мероприятий по подготовке и проведению празднования 225-летия со ...
В эти выходные в Московском театре «Геликон-опера» проходят вечера одноактных балетов, которыми заве...
Фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера» в 2022 году не состоится из-за отмены выставки р...
Сцена из комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби» с разборками героинь Людмилы Гу...
30.10.2022