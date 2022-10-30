Ледовые катки откроются в Санкт-Петербурге в течение ноября

30.10.2022

Ледовые катки откроются в Санкт-Петербурге в течение ноября

Ледовые катки начнут работать в Санкт-Петербурге в ноябре. Например, посетить «Севкабель Порт» любители пируэтов смогут с 19 ноября, пишет издание «Невские новости».

Помимо активного вида отдыха, гости смогут насладиться красивым видом на залив, также каток украсят гирляндами и оборудуют островками с деревьями.

Также в «Севкабель Порту» готовятся проводить мастер-классы по катанию на коньках. Тем, кто только начинает осваивать зимнее развлечение, помогут сотрудники в костюмах нерп и белых медведей. 

К открытию катка готовятся и в «Новой Голландии». В настоящий момент общественное пространство набирает сотрудников, которые будут там работать. Точную дату открытия катка пока не указывают, но в вакансиях ищут работников на период с 26 ноября по 2 апреля.

Фото: Pixabay