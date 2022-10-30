Ледовые катки откроются в Санкт-Петербурге в течение ноября

Помимо активного вида отдыха, гости смогут насладиться красивым видом на залив, также каток украсят гирляндами и оборудуют островками с деревьями.





Также в «Севкабель Порту» готовятся проводить мастер-классы по катанию на коньках. Тем, кто только начинает осваивать зимнее развлечение, помогут сотрудники в костюмах нерп и белых медведей.





К открытию катка готовятся и в «Новой Голландии». В настоящий момент общественное пространство набирает сотрудников, которые будут там работать. Точную дату открытия катка пока не указывают, но в вакансиях ищут работников на период с 26 ноября по 2 апреля.





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