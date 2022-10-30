Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт хочет реализовать строительный проект

Владения актера расположены в графстве Хартфордшир. Гринт пробрел поместье в 2009 году за 5,4 млшн фунтов стерлингов, но никогда не жил в нем.





Сейчас поместье нуждается в ремонте, и, как планирует Гринт, особняк поделят на шесть квартир, а на территории построят четыре таунхауса и пять домов.





Ранее стало известно, что Руперт Гринт стал главным нарушителем системы штрафов в «Гарри Поттере». О штрафах для детей на съемках первых двух фильмов фэнтези-франшизы рассказал Том Фелтон (Драко Малфой) в своих мемуарах.





По его словам, режиссер Крис Коламбус ввел систему красных карточек для юных актеров.Самым злостным нарушителем оказался Руперт Гринт. Ему очень тяжело было контролировать свое поведение во время смеха, за что пришлось чаще других актеров оплачивать штрафы.





Фото: кадр из фильма