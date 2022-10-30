В Санкт-Петербурге на Новой сцене Александринского театра пройдет фестиваль современного танца

В Дагестане организовали литературный флешмоб, посвященный поэту Расулу Гамзатову.100-летие с его ...
Однодневный фестиваль современного танца «ИСТ минифест» состоится в воскресенье на Новой сцене Алекс...
Детский театральный фестиваль «Маршак» открылся 30 октября в Воронеже. Запланировано 42 показа спект...
Правительство России одобрило план мероприятий по подготовке и проведению празднования 225-летия со ...
В эти выходные в Московском театре «Геликон-опера» проходят вечера одноактных балетов, которыми заве...
В Дагестане организовали литературный флешмоб, посвященный поэту Расулу Гамзатову.100-летие с его ...
Однодневный фестиваль современного танца «ИСТ минифест» состоится в воскресенье на Новой сцене Алекс...
Детский театральный фестиваль «Маршак» открылся 30 октября в Воронеже. Запланировано 42 показа спект...
Правительство России одобрило план мероприятий по подготовке и проведению празднования 225-летия со ...
В эти выходные в Московском театре «Геликон-опера» проходят вечера одноактных балетов, которыми заве...
Фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера» в 2022 году не состоится из-за отмены выставки р...
Сцена из комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби» с разборками героинь Людмилы Гу...
Постановкой фильма и созданием финального сценария займется Джеймс Грэй («К звездам»). Об этом напис...
Актер завершает переговоры об участии в киноверсии бродвейского хита Wicked. Об этом сообщил источ...
Американская актриса присоединилась к касту инди-хоррора «Лесные холмы», сообщил Deadline. ...
Президент студии Marvel оказался первым человеком, с которым режиссер поделился новостью о назначе...
Работы провели на главных фасадах домов товарищества мануфактур Ивана Бутикова, сообщили в пресс-с...
Эван Питерс поделился своими желаниями о следующей роли с Райаном Мерфи, создателем сериала Monster:...
Жюри музыкального состязания раскрыло персонажа в шестом выпуске, вышедшем в эфир Первого канала 2...
Шоу под названием «1923» будет транслироваться в онлайн-кинотеатре «Paramount+» с 18 декабря, уточ...
Американская актриса снимется в главной роли в фильме «Безупречный» режиссера Майкла Мохана, сообщил...
ГМИИ им. Пушкина и столичный дептранс разработали проект к выставке «Брат Иван. Коллекции Михаила и ...
Teen Vogue назвал дату премьеры Gossip Girl и опубликовал несколько кадров из новых серий подростк...
В Сети появился дебютный ролик по новым эпизодам комедийной антологии Miracle Workers с Дэниелом Р...
Сообщения СМИ о разработке документа об отзыве присвоенных ранее званий у артистов, покинувших РФ,...
30.10.2022