В Санкт-Петербурге на Новой сцене Александринского театра пройдет фестиваль современного танца

30.10.2022

В Санкт-Петербурге на Новой сцене Александринского театра пройдет фестиваль современного танца

Однодневный фестиваль современного танца «ИСТ минифест» состоится в воскресенье на Новой сцене Александринского театра.

В его программе — мастер-классы от педагогов, лекция-дискуссия и вечерняя программа спектаклей, созданных хореографами со студентами Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова.

В августе на площадках Санкт-Петербурга состоялся Международный фестиваль современного танца Open Look. В числе участников были хореографы и танцкомпании из Петербурга, Калуги, Челябинска, Екатеринбурга, Казани.

Важным событием фестиваля стал Первый саммит «Открытый взгляд» (24–26 августа). В его рамках эксперты и деятели современной танцевальной сцены делились опытом и стратегиями продвижения современного танца.

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