Кабмин одобрил план подготовки празднования 225-летия Александра Пушкина

30.10.2022
Правительство России одобрило план мероприятий по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
План насчитывает более 80 мероприятий, большинство из которых пройдут в юбилейном 2024 году. Его самая масштабная часть — общероссийская программа реставрации и реэкспозиции мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников.
Ранее стало известно, что в середине октября в Подмосковье начал свою работу новый молодежный проект «Пушкин везет». Его участниками могут стать школьники и студенты от 14 до 21 года. Они обязательно должны пользоваться Пушкинской картой.
В качестве первого города-участника с 17 по 21 октября был выбран городской округ Красногорск. Здесь по программе можно было посетить 5 спектаклей по произведениям классиков отечественной литературы, например «Вишневый сад» Антона Чехова, «Горе от ума» Александра Грибоедова и др.
Фото: Pixabay