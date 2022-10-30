Вечера балетов проходят в московском Геликоне

30.10.2022
Проект организован при поддержке Министерства культуры РФ и продюсерских компаний «Лаборатории Лавровских» и «Хорошо-продакшн».
Артист Михаил Лавровский объединил на одной сцене как признанных, так и только начинающих свой творческий путь молодых талантливых российских артистов.
«Две женщины» – это спектакль-посвящение актрисе и режиссеру Вере Глаголевой, созданный по мотивам одноименного фильма с Рэйфом Файнсом в главной роли. Идея этого балета родилась у Глаголевой незадолго до смерти и обсуждалась ею с Михаилом Лавровским – именно его она видела в роли хореографа-постановщика. Спектакль создан в жанре драматического балета.
Сюжет «Амока» – это история страсти мужчины и женщины. Балет задуман как синтез хореографического, драматического и визуального театров. Минималистическое пространство спектакля решено с использованием современных средств видео-арта.
В основе либретто – одноименная новелла Стефана Цвейга.
Состав исполнителей премьеры радует выдающимися именами – среди них звезды мирового балета Мария Александрова и Владислав Лантратов, Александр Волчков и Марианна Рыжкина и др.
В премьерные дни симфоническим оркестром театра «Геликон-опера» будет дирижировать музыкальный руководитель «Одноактных балетов» народный артист России Феликс Коробов.
Фото: пресс-служба театра "Геликон-опера"