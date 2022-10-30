Вечера балетов проходят в московском Геликоне

30.10.2022

Вечера балетов проходят в московском Геликоне

В эти выходные в Московском театре "Геликон-опера" проходят вечера одноактных балетов, которыми завершается празднование юбилейного года выдающегося представителя балетной династии, народного артиста СССР Михаила Леонидовича Лавровского. 29 и 30 октября зрители увидят премьеру спектаклей "Две женщины" на музыку Сергея Баневича и "Амок" на музыку Александра Симоненко.

Проект организован при поддержке Министерства культуры РФ и продюсерских компаний «Лаборатории Лавровских» и «Хорошо-продакшн».

Артист Михаил Лавровский объединил на одной сцене как признанных, так и только начинающих свой творческий путь молодых талантливых российских артистов.

«Две женщины» – это спектакль-посвящение актрисе и режиссеру Вере Глаголевой, созданный по мотивам одноименного фильма с Рэйфом Файнсом в главной роли. Идея этого балета родилась у Глаголевой незадолго до смерти и обсуждалась ею с Михаилом Лавровским – именно его она видела в роли хореографа-постановщика. Спектакль создан в жанре драматического балета.

Сюжет «Амока» – это история страсти мужчины и женщины. Балет задуман как синтез хореографического, драматического и визуального театров. Минималистическое пространство спектакля решено с использованием современных средств видео-арта.

В основе либретто – одноименная новелла Стефана Цвейга.

Состав исполнителей премьеры радует выдающимися именами – среди них звезды мирового балета Мария Александрова и Владислав Лантратов, Александр Волчков и Марианна Рыжкина и др.

В премьерные дни симфоническим оркестром театра «Геликон-опера» будет дирижировать музыкальный руководитель «Одноактных балетов» народный артист России Феликс Коробов.

Фото: пресс-служба театра "Геликон-опера"

 