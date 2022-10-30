В Пушкинском музее отменили «Декабрьские вечера»

30.10.2022
Фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера» в 2022 году не состоится из-за отмены выставки работ итальянского художника XVI-XVII веков Джузеппе Арчимбольдо. Кроме того, музыканты из европейских стран также отказались от участия.
Вместе с тем фестиваль продолжит существовать, и Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) им. А. С. Пушкина стремится сохранить его исторический формат. Об этом сообщила ТАСС заведующая отделом музыкальной культуры музея Юлия Де-Клерк.
Пушкинский музей собирался представить выставку «Век Арчимбольдо» в ноябре этого года. Она создавалась, чтобы стать важной частью «Декабрьских вечеров». Организаторам мероприятия уже приходилось сталкиваться с трудностями. Например, в 2020 году из-за COVID-19 фестиваль проходил онлайн.
C 16 по 18 декабря в Итальянском дворике музея состоится музыкальный фестиваль-марафон «Искусство перевода». Он, по словам директора ГМИИ Марины Лошак, станет «спутником» «Декабрьских вечеров».
Фото: сайт Пушкинского музея