Актриса из «Сияния» Шелли Дювалл вернется в кино впервые за 20 лет

Американская актриса присоединилась к касту инди-хоррора «Лесные холмы», сообщил Deadline.





Шелли Дювалл сыграет мать главного героя истории Рико (Чико Мендез). Мужчина травмирует голову в горах, после чего его начинают мучить ужасные видения. Инди-фильм снимет Скотт Голдберг.





Дювалл начала актерскую карьеру в 1970-м и перестала сниматься в 2002 году. В 1970-е преимущественно работала с крупнейшим режиссером «Нового Голливуда» Робертом Олтманом. Снялась в ключевом для него «Нэшвилле» и культовых «Трех женщинах», также появилась в «Энни Холл» Вуди Аллена, затем — в «Сиянии» Стэнли Кубрика. Далее актриса чаще выбирала комедии и научно-фантастические фильмы. Ее роль в «Трех женщинах» отмечена призом Каннского кинофестиваля, а роль в «Сиянии» — номинацией на «Золотую малину».





Ранее WВ отказалась снимать приквел «Сияния», поскольку его продолжение «Доктор Кто» о судьбе сына сошедшего с ума писателя не впечатлило боссов студии кассовыми сборами. Взрослого Дэнни Торранса сыграл Юэн Макгрегор.





Фото: кадр из The Shining