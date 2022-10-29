Кевин Файги из Marvel первым узнал, что Джеймс Ганн возглавил DC Studios

29.10.2022

Кевин Файги из Marvel первым узнал, что Джеймс Ганн возглавил DC Studios
Президент студии Marvel оказался первым человеком, с которым режиссер поделился новостью о назначении на руководящий пост. Об этом он рассказал в соцсетях, пишет «Канобу»

Ганна спросили, почему он подписал контракт с DC. Поклонник предположил, что он пошел на сделку из-за ненависти к Файги, с которым работает над «Стражами Галактики» для Marvel.

В ответ Ганн заявил, что настолько любит Файги, что именно ему первому поведал о подписании договора с конкурирующей студией. Вторым человеком стал актер Джон Сина, сыгравший в его «Миссии навылет» и «Миротворце».

Постановщик подчеркнул, что обе компании, снимающие фильмы по комиксам, объединяет стремление «сделать походы в кино яркими и живыми».

В комментарии Deadline Файги напомнил: пока у Ганна остаются обязательства перед «Марвел» в связи с подготовкой к премьере финальной части «Стражей». После выхода триквела, намеченного на май 2023-го, он станет первым желающим увидеть результаты работы Ганна во главе DC, добавил продюсер.

Фото: кадр из Guardians of the Galaxy