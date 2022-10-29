Кевин Файги из Marvel первым узнал, что Джеймс Ганн возглавил DC Studios

Президент студии Marvel оказался первым человеком, с которым режиссер поделился новостью о назначении на руководящий пост. Об этом он рассказал в соцсетях, пишет «Канобу».





Ганна спросили, почему он подписал контракт с DC. Поклонник предположил, что он пошел на сделку из-за ненависти к Файги, с которым работает над «Стражами Галактики» для Marvel.





В ответ Ганн заявил, что настолько любит Файги, что именно ему первому поведал о подписании договора с конкурирующей студией. Вторым человеком стал актер Джон Сина, сыгравший в его «Миссии навылет» и «Миротворце».





Постановщик подчеркнул, что обе компании, снимающие фильмы по комиксам, объединяет стремление «сделать походы в кино яркими и живыми».





В комментарии Deadline Файги напомнил: пока у Ганна остаются обязательства перед «Марвел» в связи с подготовкой к премьере финальной части «Стражей». После выхода триквела, намеченного на май 2023-го, он станет первым желающим увидеть результаты работы Ганна во главе DC, добавил продюсер.





Фото: кадр из Guardians of the Galaxy