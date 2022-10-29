Реставрация фасадов зданий XVII и XIХ веков завершается в Хамовниках

29.10.2022

Реставрация фасадов зданий XVII и XIХ веков завершается в Хамовниках
Работы провели на главных фасадах домов товарищества мануфактур Ивана Бутикова, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

С главных фасадов выявленного и регионального объектов культурного наследия в Коробейниковом переулке уже сняли леса. Реставрационные работы продолжаются внутри зданий и на боковых фасадах. В настоящее время восстанавливают перекрытия и кровли. Впереди — реставрация окон и дверей.

В процессе работы специалисты выявили фрагменты мозаичных полов предположительно начала XX века, что поможет воссоздать напольное покрытие в помещении. Реставрацию зданий планируют завершить к концу 2024-го. 

Дома располагаются в усадьбе, известной с XVII века. Кухонный корпус возведен в 1864 году, а в основе главного дома находятся палаты XVII века, где проживал представитель купеческого сословия Федор Коробейников. 

Фото: пресс-служба Мосгорнаследия