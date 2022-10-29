Сыгравший маньяка Джеффри Даммера актер захотел «нормальную» роль

Эван Питерс поделился своими желаниями о следующей роли с Райаном Мерфи, создателем сериала Monster: The Jeffrey Dahmer Story. Об этом продюсер и сценарист рассказал THR.





По его словам, после работы над несколькими сложными образами актер видит себя в роли кого-то «нормального». Питерс даже рассматривает вариант съемок в ромкоме, отметил Мерфи.





Впервые он сотрудничал с актером в «Американской истории ужасов», где выступал шоураннером. В антологии Питерс играл работавшего во фрик-шоу парня с изуродованными руками, серийного убийцу, социопата, студента, ставшего неуправляемым после воскрешения. В «Монстре» он сыграл реально существовавшего маньяка, который убил и расчленил 17 юношей и мужчин.





«История Джеффри Дамера» вышла этой осенью на Netflix и стала хитом стриминга. Однако родственники убитых в реальности людей раскритиковали проект за грубость в повествовании и отказ съемочной команды обсуждать с ними сериал.





Фото: кадр из The Jeffrey Dahmer Story