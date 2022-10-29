Карта мест Морозовых и тематические «Тройки» появились в Москве

29.10.2022
ГМИИ им. Пушкина и столичный дептранс разработали проект к выставке «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых», сообщили в пресс-службе музея.
В рамках проекта на станциях метро и автобусных остановках близ сохранившихся мест, связанных с династией Морозовых, появятся плакаты с информацией. Представителями семьи были знаменитые меценаты и коллекционеры Иван и Михаил Морозовы. Жители и гости столицы узнают, где они родились, где располагался салон Варвары Морозовой, какие театры открыли представители рода, какие здания они возвели.
В музее напомнили, что до революции в Москве насчитывалось более 70 зданий, которые построили Морозовы или которыми они владели. Только треть из них использовалась для нужд семьи, в остальных располагались образовательные, благотворительные, культурные, лечебные организации.
Проект также предполагает выпуск лимитированной коллекции транспортных карт «Тройка» с пятью дизайнами. На них представлены картины Сезанна, Вальта, ван Гога, Ренуара, Кросса из Морозовской коллекции. Эти полотна можно увидеть в Пушкинском музее до 30 октября.
Фото: пресс-служба ГМИИ им. Пушкина