В первом тизере четвертого сезона «Чудотворцев» показали дату премьеры

29.10.2022

В первом тизере четвертого сезона «Чудотворцев» показали дату премьеры
В Сети появился дебютный ролик по новым эпизодам комедийной антологии Miracle Workers с Дэниелом Рэдклиффом. Видео опубликовал телеканал TBS на YouTube.

Судя по тизеру, сюжет нового сезона «Конец времен» развернется в постапокалиптическом мире. К своим ролям вернулись актеры предыдущих сезонов Рэдклифф, Джеральдин Вишванатан, Стив Бушеми, Каран Сони. В ролике указана дата релиза — шоу выйдет 16 января. 

Создателем «Чудотворцев» выступил комик Саймон Рич. Первые два сезона основаны на его книгах. После их выхода он покинул проект. Ситком-антология дебютировала в 2019 году. В первом сезоне ангелы спасали Землю от Бога, решившего ее уничтожить. Во втором (2020) герои оказались в Европе времен темного Средневековья, а в третьем (2021) — на Диком Западе в XIX веке.

Фото: кадр из тизера Miracle Workers