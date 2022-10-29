Ансамбли танца из Адыгеи и Красноярска выступят в столице Монголии

В Улан-Баторе пройдут «Обменные культурные мероприятия России и Монголии», сообщили в Минкультуры ...
Поздравительную телеграмму в адрес московского учреждения разместили на сайте Кремля 29 октября. ...
Новый фильм станет режиссерским дебютом Келли Марсел, работавшей над сценариями первой и второй ча...
Лента The Ministry Of Ungentlemanly Warfare расскажет о работе тайной шпионской организации времен...
Российский постановщик покинул проект экранизации постапокалиптической игры больше года назад. Об ...
В Улан-Баторе пройдут «Обменные культурные мероприятия России и Монголии», сообщили в Минкультуры ...
Поздравительную телеграмму в адрес московского учреждения разместили на сайте Кремля 29 октября. ...
Новый фильм станет режиссерским дебютом Келли Марсел, работавшей над сценариями первой и второй ча...
Лента The Ministry Of Ungentlemanly Warfare расскажет о работе тайной шпионской организации времен...
Российский постановщик покинул проект экранизации постапокалиптической игры больше года назад. Об ...
Только в 2022-м куратор Сюзанна Мейер-Бюзер выяснила, что картину New York City I нидерландского м...
С 10 октября по 11 ноября в Музее архитектуры им. А. В. Щусева пройдет выставка «МироЗданиЯ», говори...
Исполнительница главной роли Аня Тейлор-Джой рассказала об окончании съемочного процесса фильма, с...
Пианист, певец и композитор скончался в США в возрасте 87 лет, сообщил Rolling Stone. ...
Режиссер Квентин Тарантино ответил на обвинение рэпера Канье Уэста (официальное имя Йе) в заимствова...
Экспозиция «Барышня / крестьянка» о женских образах в отечественном искусстве XIX — начала XX века...
Приквел «Игры престолов» набрал больше просмотров на «Амедиатеке», чем спецвыпуск «Возвращение в Хог...
Стриминг Peacock показал трейлер детективного сериала с Наташей Лионн в главной роли. Он появился на...
В столице начались съемки новой ленты режиссера «Неадекватных людей» Романа Каримова, сообщил порт...
Первый выпуск проекта об отечественных сельскохозяйственных производителях появился на стриминге P...
Студия Paramount выдвинула на соискание кинопремии экшн с Томом Крузом и драмеди «Вавилон» с Марго...
Экспозиция, приуроченная к 130-летию Транссиба, организована фондом «Таволга» и представлена в ГИМе,...
Госфильмофонд передаст для проката в кинотеатрах 100 оцифрованных фильмов, снятых студией. Об этом с...
Такой информацией поделился журналист и инсайдер Джефф Снайдер в подкасте The Hot Mic, сообщил «Ка...
Дни российского кино прошли в онлайн- и офлайн-формате. Организатором выступила компания РОСКИНО, со...
29.10.2022