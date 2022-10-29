Ансамбли танца из Адыгеи и Красноярска выступят в столице Монголии

29.10.2022

Ансамбли танца из Адыгеи и Красноярска выступят в столице Монголии
В Улан-Баторе пройдут «Обменные культурные мероприятия России и Монголии», сообщили в Минкультуры РФ.

В программу войдут два концерта, подготовленные Ансамблем народного танца Адыгеи «Нальмэс» и Красноярским ансамблем танца Сибири им. Годенко.

Публика увидит самые яркие номера из репертуаров хореографических коллективов. В их числе — адыгский «Зафак», «Танец черкесов Анатолии», «Танец с ложками и берестой», а также «Зекlо зыгъэлъат» и «Сибирь моя» и др.

Выступления пройдут 3 и 4 ноября в Центральном дворце культуры.

Ранее с обменными гастролями в Москву приехал Большой театра Беларуси. Его последнее выступление в рамках программы состоится 29 октября — в ГАБТе дадут балет «Щелкунчик». В ноябре с ответным визитом в Минск отправится Большой театр РФ.

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ