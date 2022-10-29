Владимир Путин поздравил Театр Маяковского со 100-летием

29.10.2022
Поздравительную телеграмму в адрес московского учреждения разместили на сайте Кремля 29 октября.
Глава государства отметил вклад предшествующих поколений артистов в «в творческую летопись» театра и развитие отечественной культуры. Начатое дело достойно продолжает современная труппа, подчеркнул он.
По словам Путина, Сегодня на сцене «Маяковки» зрители могут видеть и постановки по классике, и спектакли по пьесам молодых авторов, и новаторские работы. Президент пожелал работникам театра ярких премьер и добра.
К юбилею Театр им. Маяковского подготовил альманах «Истории», который дебютирует 29 и 30 октября. В постановке заняты корифеи труппы Светлана Немоляева, Анна Ардова, Игрь Косталевский и др. Они представят разношерстный материал на основе классики, с которым уже работали или только мечтали поработать. Именно в этом режиссер постановки и худрук театра Егор Перегудов видит 100-летие: «Не подведение итогов, а осознание себя как продолжение истории этого места».
Фото: Pixabay