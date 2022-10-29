Триквел «Венома» с Томом Харди снимет сценаристка «50 оттенков серого»

29.10.2022

Триквел «Венома» с Томом Харди снимет сценаристка «50 оттенков серого»
Новый фильм станет режиссерским дебютом Келли Марсел, работавшей над сценариями первой и второй частей Venom, пишет Deadline.

Марсел разрабатывает сюжет вместе с Харди, который вернется к роли Эдди Брока/Венома. Она же напишет финальный сценарий. По аналогичной схеме они работали в «Веноме 2» и стали отличной командой по созданию истории антигероя, отметили инсайдеры. 

Постановщица и сценаристка также займется продюсированием картины с Эми Паскаль, Мэттом Толмаком, Ави Арадом и др. Появятся ли в фильме актеры из предыдущих частей, не сообщалось. Подробности третьей части истории о симбиоте и его носителе пока не разглашаются.

«Веном 3» является частью киновселенной «Человека-паука» от Sony. Первая лента дебютировала в 2018-м и заработала $856 млн, вторая вышла в прошлом году и собрала $506 млн.

Фото: кадр из Venom