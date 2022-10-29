Генри Кавилл и Эйса Гонсалес станут шпионами в новом фильме Гая Ричи

29.10.2022
Лента The Ministry Of Ungentlemanly Warfare расскажет о работе тайной шпионской организации времен Второй мировой, сообщил Deadline.
Секретную службу создают британский премьер Уинстон Черчилль и автор романов об агенте 007 Ян Флеминг. Ее агенты применяют особые «неджентльменские» разработки и приемы, которые помогают изменить ход войны. В чем суть этих методов — не уточняется.
Кавилл предстанет в образе главы организации, Гонсалес сыграет снайпершу с уникальными шпионскими способностями. В основу ленты ляжет книга Дэмиена Льюиса, рассказывающая о реальных событиях. Сценарий разрабатывают Гай Ричи и Араш Амель. Продюсированием занимается Джерри Брукхаймер, ранее работавший над «Мэвериком». Постановщик и продюсер не исключают, что картина положит начало новой шпионской франшизе.
Съемки стартуют в начале будущего года в Турции. Пока фильм не обзавелся датой релиза.
Фото: кадр из The Man from U.N.C.L.E