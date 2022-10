Кантемир Балагов не снимет пилот The Last of Us из-за творческих разногласий

Российский постановщик покинул проект экранизации постапокалиптической игры больше года назад. Об этом он рассказал в соцсетях.





По его словам, в настоящее время он «не имеет никакого отношения» к съемкам «Одних из нас». Несмотря на разные взгляды на эпизод, который должен был снять Балагов, он поделала команде удачи в работе.





НВО Мах не сообщал, что заменит российского постановщика.





Ранее режиссер «Дылды» анонсировал свое участие в экранизации популярной игры, действие которой развивается в разрушенном пандемией мире, населенном мутантами. Главные роли достались Педро Паскалю и Белле Рамзи, которые вновь встретились на съемочной площадке после участия в «Игре престолов». Создателями проекта стали Крейг Мейзин («Чернобыль») и Нил Дракманн, участвовавший в разработке игры.





Шоу планируют выпустить в будущем году на стриминге НВО Мах.

Фото: кадр из трейлера The Last of Us