Работа Пита Мондриана висела вверх ногами 77 лет — все время ее экспонирования
Работа Пита Мондриана висела вверх ногами 77 лет — все время ее экспонирования
29.10.2022
Только в 2022-м куратор Сюзанна Мейер-Бюзер выяснила, что картину New York City I нидерландского модерниста выставляли в перевернутом виде, пишет Guardian.
Абстрактная работа на тему городского пейзажа Нью-Йорка появилась на публике в MoMA в 1945 году. В 1980-м она перебралась в Дюссельдорф. В этом году Сюзанна Мейер-Бюзер начала подготовку к выставке, посвященной автору. Исследуя его творчество, она выяснила, что полото нужно перевернуть. По ее словам, более плотное расположение лент должно быть вверху — «как темное небо».
Издание отмечает, что именно в этом виде полотно запечатлено на снимке мастерской художника, сделанном после его смерти. Аналогично выставляется написанная маслом версия картины в Центре Помиду (Париж). Путаница могла возникнуть из-за того, что Мондриан не считал работу оконченной и не подписал ее. Куратор полагает, что подробности истории останутся «вечной загадкой».
Примечательно, что на будущей выставке абстракцию вновь выставят вверх тормашками. Наклеенные цветные ленты могут отвалиться, если картину повесить в задуманном виде. К тому же, перевернутое положение стало частью ее истории, подчеркнула Мейер-Бюзер.