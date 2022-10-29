В Москве покажут образы мира и творческого «Я» в архитектурном рисунке

Изображение: А. Крылов «Бегущий город», предоставлено пресс-службой ГНИМА имени Щусева

Экспозиция организована музеем совместно с проектом «АрхиГрафика», который почти десять лет проводит конкурс архитектурного рисунка. В нее вошли «работы программного значения» 42 художников и архитекторов, выполненных в 1990 — 2022 гг. В них представлена «квинтэссенция творческих поисков, исследований и размышлений» участников.Посетители увидят живописные работы, монотипию и digital art начинающих и именитых авторов. Среди них — Сергей Чобан, Сергей Кузнецов, Юлия Малинина, Илья Мукосей, Алиса Юфа, КATARSIS и др.«АрхиГрафик» стремилать показать, «какими разными способами и с какими разными целями можно рисовать архитектуру, подчеркнуть экзистенциальную и символическую многозначность ее изображений», а также популяризировать архитектурный рисунок, отметила куратор Екатерина Шалина.Проект дополнит конкурс рисунка на тему «Мое МироЗдание». Авторам предложат представить их мировоззрение в архитектурных формах. Подробности появятся 10 ноября на сайте competitions.archplatforma.ru и в Telegram-канале @ArchiGraphicArts.