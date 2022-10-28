В Австралии завершились съемки приквела «Дороги ярости» о Фуриосе

28.10.2022

В Австралии завершились съемки приквела «Дороги ярости» о Фуриосе
Исполнительница главной роли Аня Тейлор-Джой рассказала об окончании съемочного процесса фильма, сообщил ComicBook.

Актриса поблагодарила всех участников команды, которые «носились вверх и вниз по стране» вместе с ней. Съемки предыстории экшна «Безумный Макс: Дорога ярости» начались в июне и продлились почти пять месяцев. Режиссирует фильм постановщик оригинала Джордж Миллер. 

История сосредотачивается на юной Фуриосе до того, как она попадает к Несмертному Джо и становится воительницей. После похищения из родных земель орда байкеров колесит с девушкой по Пустоши, пока не попадает в Цитадель.

В касте также значатся Крис Хемсворт и Яхья Абдул-Матин II. Саундтрек пишет Junkie XL, работавший над музыкой к Fury Road. В «Дороге ярости» (2015) взрослую Фуриосу сыграла Шарлиз Терон. 

Премьера постапокалиптической ленты намечена на май 2024 года.

Фото: кадр из Mad Max: Fury Road