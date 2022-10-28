Впервые в Омске выставили «Кружевницу» Василия Тропинина

28.10.2022
Экспозиция «Барышня / крестьянка» о женских образах в отечественном искусстве XIX — начала XX века открылась во Врубелевском музее, сообщила пресс-служба.
На выставке представлены более 100 работ: живопись и графика, предметы интерьера и быта, скульптура, народная утварь, костюмы и аксессуары. В экспозицию вошли произведения из Художественных музеев Нижнего Новгорода и Новосибирска, музея-заповедника «Горнозаводской Урал» (Нижний Тагил) и Музея изобразительных искусств (Омск).
Выставка познакомит посетителей с обитательницами дворцов и дворянских гнезд, городов и деревень, расскажет о правилах жизни женщин разных сословий. Серия портретов даст представление об исторических событиях, моде, быте, нравах и мнении о предназначении женщины.
Экспозиционное пространство представлено девятью разделами. В зале с портретами крестьянок выставлена «Кружевница» Тропинина. В разделе об аристократках — парадные портреты кисти Брюллова, в разделе о музах — «Портрет неизвестной» Серова.
Выставка работает с 28 октября по 29 января. Билеты доступны по Пушкинской карте.
Фото: Pixabay