«Дом Дракона» оказался популярнее юбилейного эпизода «Гарри Поттера»

28.10.2022
Приквел «Игры престолов» набрал больше просмотров на «Амедиатеке», чем спецвыпуск «Возвращение в Хогвартс». Об этом РБК рассказали в пресс-службе стриминга.
С 22 августа по 26 октября (даты выхода первой и последней серий) House of the Dragon от НВО посмотрели 82% всех пользователей российского сервиса. Финал привлек на 78% больше зрителей, чем дебютный эпизод.
Для сравнения: за указанный период фэнтези-шоу посмотрели на 31% больше подписчиков, чем докленту «Гарри Поттер: Возвращение в Хогвартс» за январь 2022-го. Спецэпизод вышел 1 января и был приурочен к 20-летию выхода первого фильма поттерианы.
На телеканале НВО и стриминге НВО Мах первая серия собрала 9,9 млн зрителей за сутки, а последняя — 9 млн, что стало лучшим результатом со времен Game of Throne. Ее последнюю серию посмотрели более 19 млн человек.
Ранее сообщалось, что второй сезон «Дома дракона», скорее всего, выйдет в 2024 году.
Фото: кадр из House of the Dragon