Ирина Горбачева сыграет хирурга в период пандемии в фильме «Дыхание»

В столице начались съемки новой ленты режиссера «Неадекватных людей» Романа Каримова, сообщил портал «Кино и театр».





История разворачивается в марте 2020 года, когда мир сталкивается с эпидемией неизвестного вируса, заражение которым приводит к смертям на всех континентах. Одна за другой страны объявляют локдаун, обязывают граждан носить маски и лишний раз не выходить из дома. В их числе — Россия.





В прошлом врач, а ныне успешный предприниматель Виктор незаконно возвращается в больницу, чтобы помогать заразившейся COVID-19 маме. Он погружается в изучение нового вируса и подготовку учреждения к экстренной работе. Фильм сосредоточится на внутренней работе больниц в начале пандемии и самоотверженности медработников.





Исполнительница одной из главных ролей Ирина Горбачева отметила, что заинтересовалась сценарием благодаря акценту на событиях и переживаниях внутри медицинского сообщества. Ее коллега Антон Богатырев добавил, что картина станет данью уважения всем врачам, которые были на передовой борьбы с ковидом. Продюсер Алексей Троцюк подчеркнул, что картина рассказывает о медработниках всех уровней. По его словам, «Дыхание» станет «каплей в море благодарности» медикам.





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