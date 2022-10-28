Стартовало трэвел-шоу «За едой» об отечественных фермерах и садоводах

28.10.2022
Первый выпуск проекта об отечественных сельскохозяйственных производителях появился на стриминге PREMIER, сообщил TV Mаg.
Следующие эпизоды будут выкладывать на платформе еженедельно. Всего в первом сезоне десять выпусков. Ведущими проекта стали актеры озвучки Дарья Блохина, подарившая голос умной колонке в сериале «Люся» с Данилой Козловским, и Карен Арутюнов («Бедный олигарх»).
По задумке авторов ведущие ездят по разным регионам страны и посещают локальные производства, фермы, сельхозугодья, где изучают процесс создания продукции, дегустируют ее и общаются с фермерами и садоводами.
Проект расскажет зрителям, как аграрная продукция выращивается и оказывается на прилавках, как функционирует сельскохозяйственный сектор экономики РФ, а также познакомит с людьми, которые кормят россиян.
Ранее глава ТНТ Тина Канделаки обещала презентовать 60 новых телепроектов, в том числе премьеры стартовавшего сезона. До этого СМИ сообщали о приостановке съемок некоторых юмористических шоу телеканала.
Фото: Pixabay