Кассовый хит 2022 года «Топ Ган: Мэверик» стал претендентом на «Оскар»

28.10.2022
Студия Paramount выдвинула на соискание кинопремии экшн с Томом Крузом и драмеди «Вавилон» с Марго Робби и Брэдом Питтом, сообщается на ее сайте.
Компания предложила Американской киноакадемии рассмотреть сиквел Top Gun в 14 категориях, включая лучшего режиссера, актера, оператора и др. Номинации «Вавилона» не приводятся.
«Мэверик» дебютировал в мае и покорил несколько вершин. Он стал самой прибыльной лентой за всю карьеру Тома Круза и рекордсменом по бокс-офису в истории Paramount. Еще одним достижением патриотического американского экшна стало преодоление планки в $1 млрд по сборам в этом году.
«Вавилон» дебютирует в конце декабря, а в широком прокате появится в начале января. Фильм об изнанке «золотой эры» Голливуда снял постановщик «Ла-Ла Лэнда» Дэмьен Шазелл.
Ранее сообщалось, что РФ не будет выдвигать фильмы на «Оскар» в этом году по решению Киноакадемии РФ. Ее представители не комментировали причины отказа от участия в премии. Не согласившись с решением, Оскаровский комитет покинули его глава Павел Чухрай и несколько режиссеров, членов комитета.
Фото: кадр из Top Gun: Maverick