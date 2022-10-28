Министр культуры РФ Ольга Любимова открыла выставку «Сны Сибири»

28.10.2022
Экспозиция, приуроченная к 130-летию Транссиба, организована фондом «Таволга» и представлена в ГИМе, сообщили в пресс-службе ведомства.
Проект посвящен древней и средневековой истории и культуре Приуралья, Сибири и Дальнего Востока — регионов, прилегающих к самой протяженной в мире железной дороге. В экспозицию вошли артефакты разных эпох из фондов Сибирского отделения РАН (Новосибирск), Томского и Чердынского краеведческиз музеев, а также ГИМа.
По словам главы министерства, проект интересен самой разной аудитории. «Представляю, как удивятся дети, как порадуется академическое сообщество», — отметила она.
Посетители погрузятся в мир природы, истории и культуры народов регионов, объединенных Транссибом. Оформленные как леса, горы и степи залы наполнены скульптурами, архитектурными объектами, древними артефактами и современными работами. Среди последних — скульптуры Даши Намдакова, отсылающие к творчеству коренных жителей Восточной Сибири, цикла эмали «12 шаманов» Сергея Ануфриева, камнерезные работы Александра Баранмаа, скульптуры из бронзы и нефрита Зандана Дугарова и др.
Экспонаты сопровождают тактильные модели и таблички со шрифтом Брайля. Экскурсии по выставке доступны, в том числе на русском жестовом языке.
Проект работает до 30 января.
Фото: Минкультуры РФ