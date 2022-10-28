Картины из золотой коллекции «Ленфильма» выйдут в прокат по всей стране

28.10.2022

Картины из золотой коллекции «Ленфильма» выйдут в прокат по всей стране
Госфильмофонд передаст для проката в кинотеатрах 100 оцифрованных фильмов, снятых студией. Об этом сообщил глава ГФФ Александр Павлов на встрече с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.

По его словам, ленты из золотой коллекции передадут площадкам согласно договору, который ГФФ и «Ленфильм» подписали в октябре. Первые показы могут пройти в ноябре по всей стране. Посещать их можно будет по Пушкинской карте. 

Зрители смогут посмотреть на больших экранах «Отцов и детей» (1958), «Всадника без головы» (1973) и другие ставшие классикой киноработы «Ленфильма».

«На «Ленфильме» было снято множество картин на основе литературных произведений из школьной программы, максимально приближенных к источникам», — напомнила Ольга Любимова, отметив, что показы будут особенно интересны школьникам и педагогам. 

Госфильмофонд планирует увеличивать число доступных для проката фильмов. Среди его целей — максимальное распространение оцифрованных кинолент. 

Фото: Минкультуры РФ