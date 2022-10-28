Студия Marvel может снять сольный сериал о Вижне

28.10.2022
Такой информацией поделился журналист и инсайдер Джефф Снайдер в подкасте The Hot Mic, сообщил «Канобу».
По его словам, в Marvel Studios уже приступили к разработке сольника робота-андроида. На следующей неделе планируют собрать сценаристов проекта, названного Vision Quest. В «Марвел» не комментировали сообщение инсайдера.
История Вижна (Пол Беттани) в киновселенной Marvel начинается в «Эре Альтрона» (2015) и продолжается в «Противостоянии» (2016). В «Войне бесконечности» (2018) персонаж погибает, а в сериале «Ванда/Вижн» его воссоздает безутешная возлюбленная Алая Ведьма. Герой успевает передать свои воспоминания и сознание новой версии себя, которая покидает иллюзию. Дальнейшая судьба Вижна осталась нераскрытой.
В начале октября студия представила трейлер своего первого фильма ужасов. Отличный от традиционной марвеловской супергероики черно-белый спецэпизод выполнен в стиле классических американских хорроров. Главную роль в Werewolf by Night сыграл Гаэль Гарсиа Берналь.
Фото: кадр из WandaVision