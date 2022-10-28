Показы Russian Film Festival завершились в Мексике и Армении

Такой информацией поделился журналист и инсайдер Джефф Снайдер в подкасте The Hot Mic, сообщил «Ка...
Дни российского кино прошли в онлайн- и офлайн-формате. Организатором выступила компания РОСКИНО, со...
Продолжение приквела «Игры престолов» не стоит ждать в следующем году, отметил глава HBO и HBO Max К...
С помощью современных технологий специалисты выяснили причину смерти младенца из австрийского аристо...
На примере бодипозитивной истории plus-size-балерины Reflect («Отражение») рассказывает о дисморфо...
Такой информацией поделился журналист и инсайдер Джефф Снайдер в подкасте The Hot Mic, сообщил «Ка...
Дни российского кино прошли в онлайн- и офлайн-формате. Организатором выступила компания РОСКИНО, со...
Продолжение приквела «Игры престолов» не стоит ждать в следующем году, отметил глава HBO и HBO Max К...
С помощью современных технологий специалисты выяснили причину смерти младенца из австрийского аристо...
На примере бодипозитивной истории plus-size-балерины Reflect («Отражение») рассказывает о дисморфо...
Netflix опубликовал на YouTube новый тизер-трейлер анимационного сериала о приключениях самого быс...
Кубань вошла в топ-20 всероссийского конкурса «Самый читающий регион», сообщила вице-губернатор Ан...
Стриминг возобновил доступ к уже показанным сериям исторической драмы и выпустил новые эпизоды. Се...
Ролик по четвертому сезону сериала с новыми актерами Нелли Уваровой и Дженгизом Джошкуном опубликова...
Концерт к 100-летию российского джаза состоится в пятницу в Сочи, сообщает «Афиша Daily».
Самомнение тех, кто решил, что вправе отменять гениев мировой культуры, зашкаливает. Однако имен их ...
Сервис Netflix представил на своем YouTube-канале тизер фильма «Бледно-голубой глаз», о...
Производством проекта с Александром Метелкиным в главной роли занимается телеканал СТС, сообщается н...
Госдума на пленарном заседании в четверг одобрила закон о гарантированной оплате труда артистов, к...
Британский актер проходил кастинг на роль агента 007, но уступил Дэниелу Крэйгу. Об этом он рассказа...
Мультсериал «ДиноСити», созданный группой компаний «Рики», покажут в эфире детских телеканалов Южн...
С 28 октября по 30 января в Москве будет работать выставка об истории и культуре Приуралья, Сибири и...
В ноябре начнется образовательный трек проекта «Школа детской мультипликации Донбасса. Поддержка, ...
Студия случайно раскрыла персонажа британской актрисы, присоединившейся к киновселенной «Марвел», ...
Санкт-Петербургская филармония имени Дмитрия Шостаковича объявила программу XXII Междун...
28.10.2022