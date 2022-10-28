Показы Russian Film Festival завершились в Мексике и Армении

Дни российского кино прошли в онлайн- и офлайн-формате. Организатором выступила компания РОСКИНО, сообщили в Минкультуры РФ.





Мексиканские зрители посмотрели российские фильмы на сайте FilminLatino. Наибольшей популярностью у них пользовалась мелодрама «Потрет незнакомца».





В Ереване прошли традиционные киносеансы. Больше всего посетителей собрал мультфильм «Бука. Мое любимое чудище». Всего на RFF в Армении побывали более 2 тысяч человек, что стало самым посещаемым офлайн-мероприятием проекта за все время его существования. В его программе показывали «Нику», «Портрет незнакомца», «Нежность» и др. После просмотра зрители могли обсудить картины с кинокритиком Дианой Мартиросян.





Ранее RFF впервые прошел в Манаме в рамках кинофестиваля в Бахрейне, где представили комедию «Холоп» и драму «Большой». Скоро проект предложит просмотры российских лент зрителям в Сербии, Беларуси и Испании.

Фото: Минкультуры РФ