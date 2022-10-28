Второй сезон «Дома дракона» может выйти в 2024 году

Продолжение приквела «Игры престолов» не стоит ждать в следующем году, отметил глава HBO и HBO Max Кейси Блойс в беседе с Vulture.





Он подчеркнул, что не хочет обнадеживать поклонников вселенной Game of Thrones и зрителей нового сериала, а потом объявлять о переносе релиза, поэтому предложил не ждать шоу в будущем году.





«Думаю, что где-то в 24-м», — так Блойс обозначил сроки выхода второго сезона House of The Dragon.





По его словам, совсем недавно началось составление плана проекта, и многие его составляющие остаются неизвестными. Глава телеканала и стриминга подчеркнул, что не пытается скромничать или что-то скрывать от аудитории.





Первый спин-офф и приквел «Игры престолов» дебютировал в конце августа и завершился в конце октября. Премьерный эпизод посмотрели более 10 млн зрителей, что стало рекордом для НВО. События разворачиваются почти за два столетия до рождения Дейенерис Таргариен. Шоу сосредоточено на Танце Драконов — событиях междоусобной войны, вспыхнувшей в результате борьбы за престол между наследниками Визериса I Таргариена и ставшей началом падения одного из великих домов Вестероса.





Фото: кадр из House of The Dragon