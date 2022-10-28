Впервые за 99 лет Disney представил мультфильм с полной главной героиней

На примере бодипозитивной истории plus-size-балерины Reflect («Отражение») рассказывает о дисморфофобии, пишет DailyMail.





Короткометражный мультфильм вышел на Disney+ во втором сезоне антологии «Короткое замыкание» — проекте с экспериментальным контентом. Историю срежиссировала художница Хиллари Брэдфилд, работавшая над сиквелом «Холодного сердца».





Главная героиня «Отражения» Бьянка занимается балетом и борется со своим отражением. Чем пристальнее она всматривается в зеркало, тем хуже себя чувствует и не позволяет себе танцевать. Однако именно сосредоточенность на любимом деле и внутренняя сила помогают Бьянке вернуться в реальность и раскрыться.





В соцсетях поклонники отмечают важность создания диснеевской героини плюс-сайз и благодарят авторов за возможность видеть разных людей на экране. Критические комментарии тоже присутствуют.





Дисморфическое расстройство включено в МКБ-11 (6B21). Оно предполагает чрезмерную озабоченность человека особенностями или незначительными дефектами своего тела.





Фото: кадр из Reflect