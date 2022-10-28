Мультсериал Sonic Prime получил второй тизер и дату релиза
Мультсериал Sonic Prime получил второй тизер и дату релиза
28.10.2022
Netflix опубликовал на YouTube новый тизер-трейлер анимационного сериала о приключениях самого быстрого в мире ежа.
По сюжету столкновение Соника с доктором Эггманом оборачивается встряской всей Вселенной. Ради спасения мира и друзей герой отправляется в путешествие через Shatterverse, попадая в параллельные реальности.
В мире, созданном по подобию оригинальных игр, Соник встречает старых приятелей и оппонентов — Тейлза, Руж, Наклза и Эми Роуз. Однако они выглядят иначе и имеют другие черты характера. Сонику предстоит найти общий язык с новыми друзьями и освоиться в новом месте, чтобы спасти мир и вернуться домой.
Релиз анимационного шоу по вселенной ежика Соника, впервые представленного в игре Sega в 1991 году, назначен на 15 декабря. На стриминге «Нетфликс» выпустят 24 серии Sonic Prime.
Ранее сообщалось, что триквел полного метра «Соник в кино» дебютирует в декабре 2024 года.