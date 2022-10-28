Краснодарский край стал одним из самых читающих регионов России

28.10.2022

Краснодарский край стал одним из самых читающих регионов России
Кубань вошла в топ-20 всероссийского конкурса «Самый читающий регион», сообщила вице-губернатор Анна Минькова в Telegram.

Краснодарский край примет участие в финале состязания, которое проводится в этом году в восьмой раз. Участники конкурса демонстрируют инициативы в области развития библиотечной инфраструктуры. 

Регион презентовал онлайн-марафон «Читай с нами, Кубань!». Его организовали сотрудники Научной библиотеки им. Пушкина. Представленные на смотре проекты будут опубликованы в итоговом сборнике, добавила замглавы региона.

Ранее в Отрадненском районе края заработала детская библиотека, преобразованная по модельному стандарту в рамках нацпроекта «Культура». На модернизацию и оснащение регионального учреждения выделили 5,8 млн рублей, сообщает «АиФ-Юг».

Фото: Pixabay